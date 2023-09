U kap teksa po gërryente shtratin e lumit Drin i Zi, procedohet penalisht 60 vjeçari në Dibër

M.M., 60 vjeç, banues në fshatin Muhurr, pasi u kap në flagrancë teksa gërryente me ekskavator shtratin e lumtit Drini i Zi, me qëllim nxjerrjen e kundërligjshme të inerteve. Në bashkëpunim me IMT Dibër, u sekuestrua në cilësinë e provës materiale mjeti ekskavator dhe një sasi inertesh të përfituara në kundërshtim me ligjin.