U kapën në ish-“Bllok” me 11 mijë doza ekstazi, ja kush janë 5 të arrestuarit

Policia e Tiranës publikoi sot edhe fotot e 5 të arrestuarve në superoperacionin e ish-“Bllokut” mbrëmjen vonë të së hënës.

Personat në foto janë Mithat Ramadani, Besnik Mujeci, Kalem Picari, Ambra Myftari dhe Daniel Avdija të cilët u kapën me 11 mijë e 300 kokrra ekstazi me peshë 5 kg e 93 gr dhe me vlerë tregu 400 mijë euro.

Operacioni anti-drogë u finalizua të hënën në mbrëmje në Tiranë. 5 personat, mes tyre dhe një vajzë 28-vjecare u kapën në kryqëzimin e rrugës Myslym Shyri dhe Sami Frashëri.

Ata shfrytëzonin fluksin e sezonit për të transportuar lëndën narkotike përmes një linje autobusësh Prishtinë-Tiranë. Në momentin që ekstazia mbërrinte në Tiranë, ajo transportohej përmes makinave me qira, ndërsa fokusi ishte te shpërndarja në zonën e bregdetit.

Trafikantët kërkonin paradhënie dhe lënie të automjeteve garanci për ekstazinë. Përveç sasisë së lëndës narkotike edhe një automjet e pesë aparatë celularë u sekuestruan.

Dozat e drogës sintetike janë me ngjyrë kafe dhe kanë logon e markës së luksit, ‘Louis Vuitton’.