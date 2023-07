U konfliktuan dhe plagosi me thikë një person, arrestohet 53-vjeçari në Dibër

Policia e Dibrës ka vënë në pranga një 53-vjeçar, i cili akuzohet se pas një sherri me një tjetër person, e ka goditur atë me thikë, duke e lënë të plagosur. I lënduari është dërguar për marrjen e ndihmës mjekësore, ndërsa ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

“Bulqizë/Plagosi me mjet prerës (thikë), 1 shtetas, gjatë një konflikti për motive të dobëta, falë reagimit në kohë të Policisë, kapet dhe vihet në pranga 53-vjeçari, autori i dyshuar. Në lagjen e re, në qytetin e Bulqizës, shtetasi M. D., 53 vjeç dyshohet se pas një konflikti për motive të dobëta, ka plagosur me mjet prerës (thikë), shtetasin R. P., 37 vjeç, banues në Bulqizë, i cili ndodhet në spital, jashtë rrezikut për jetën. Si rezultat i veprimeve të shpejta dhe profesionale nga Policia, u bë e mundur kapja dhe shoqërimi në ambientet e Komisariatit të Policisë, i autorit të dyshuar të ngjarjes, shtetasit M. D, 53 vjeç, banues në Bulqizë. Në përfundim të veprimeve procedurale, u bë arrestimi në flagrancë i tij, për veprat penale “Plagosja e rëndë me dashje” dhe “Mbajtja pa leje e armëve të ftohta”, thuhet në njoftimin e policisë.

Po ashtu, uniformat blu kanë bërë të mundur edhe arrestimin e një 52-vjeçari, banues në Burrel, pasi akuzohet se ka goditur me sende të forta një 54-vjeçar, i cili u dërgua për marrjen e ndihmës mjekësore në spital.

p.k\dita