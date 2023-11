U shkarkua nga OpenAI, Sam Altman i bashkohet Microsoftit

Sam Altman, bashkëthemeluesi i OpenAI, i cili u hoq nga posti si CEO të premten, po i bashkohet Microsoft-it.

Greg Brockman, bashkëthemeluesi i OpenAI dhe ish-presidenti që dha dorëheqjen pas shkarkimit të Altman, po i bashkohet gjithashtu Microsoft. Ndërkohë, Emmett Shear, ish-CEO i shërbimit të transmetimit të Amazon Twitch, do t’i bashkohet OpenAI si CEO i përkohshëm, raporton CNN.

“Mezi presim të njohim Emmett Shear”, tha CEO i Microsoft Satya Nadella në një postim në X.

“Dhe ne jemi jashtëzakonisht të emocionuar për të ndarë lajmin se Sam Altman dhe Greg Brockman, së bashku me kolegët, do t’i bashkohen Microsoft-it për të udhëhequr një ekip të ri të avancuar të kërkimit të AI.”

Microsoft është investitori më i madh i OpenAI. Altman do të jetë CEO i grupit të ri, tha Nadella në postimin e tij, i cili i dha fund një fundjave me spekulime se bordi i OpenAI mund të kryente një kthesë dramatike dhe të ripunësonte sipërmarrësin dhe investitorin e Silicon Valley.

Në një postim në X herët të hënën, Shear e përshkroi mundësinë për t’u bashkuar me OpenAI si një mundësi që vjen një herë në jetë.

“E mora këtë punë sepse besoj se OpenAI është një nga kompanitë më të rëndësishme që ekziston aktualisht. Kur bordi ndau situatën dhe më kërkoi të merrja rolin, unë nuk e mora vendimin lehtë”, shtoi ai.

Detajet e shkarkimit të Altman të premten mbeten të paqarta.

Në njoftimin e saj të premten, OpenAI pretendoi se Altman kishte qenë mjaftueshëm i sinqertë me bordin dhe kjo kishte penguar aftësinë e bordit për të kryer përgjegjësitë e tij.

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett…

