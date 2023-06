Organizmi europian i futbollit herë pas here ndryshon rregullat për lojën më popullore. Edhe këtë sezon nuk kanë harruar. Vendimi i parë u mor sot. Nuk do të ketë shtesë në finalen e Superkupës së Europës që do luhet në muajin gusht, mes Manchester City dhe Sevilla.

Nëse takimi në 90-të minuta mbyllet në barazim, do kalohet direkt tek gjuajtja e penalltive dhe nuk do luhen 30 minutat shtesë siç ka qenë rregulli deri tani…