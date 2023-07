Ujërat blu të Jonit eksplorohen nga korçera gjigande, 2700 turistë nga e gjithë bota vijnë në Sarandë

Kroçera “Explorer of the Seas” ndodhet në Sarandë duke sjellë aty 2700 turistë nga e gjithë bota. Lajmi është bërë i ditur nga kryeministri Edi Rama me anë të një postimi në rrjetet sociale.

Ai ka ndarë një video të kroçerës gjigande e cila ndodhet në pronësi të Royal Caribbean International, një prej kompanive më të mëdha në botë në fushën e lundrimit.

“2700 turistë nga e gjithë bota mbërrijnë në Sarandë me të famshmen “Explorer of the Seas Cruise”, duke u prezantuar për herë të parë me kartolinën e bregdetit shqiptar që edhe këtë verë po mikpret shifra rekord vizitorësh”, shkruan Rama.