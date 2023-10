“Ushqimi dhe uji po mbaron”/ Paralajmëron agjencia e OKB-së: Situata humanitare në Gaza, shumë e rëndë

Situata humanitare në Gaza është “e rëndë”, me ushqim dhe ujë të kufizuar, ndërsa furnizimet janë drejt përfundimit, tha të enjten zëvendësdrejtori i emergjencave të Programit Botëror të Ushqimit të OKB-së, Brian Lander.

“Agjencia e OKB-së është në terren dhe po përgjigjet. Ne po ofrojmë ushqim për mijëra njerëz që kanë kërkuar strehim në shkolla dhe gjetkë në të gjithë territorin. Por furnizimet do të mbarojnë shumë shpejt,” paralajmëroi Lander.

“Ne nuk kemi akses në Rripin e Gazës që është mbyllur. Ne po kërkojmë të sigurojmë se mund të kemi mjete për t’u ofruar këtyre njerëzve evakuim ndërsa kriza evoluon,” tha Lander.

Lander tha se WFP është “shumë i shqetësuar” se si do të evoluojë situata, veçanërisht nëse situata humanitare nuk trajtohet.

“Njerëzit që kërkojnë strehim dhe përpiqen të mbijetojnë në këtë mjedis do të përkeqësohen e më keq me kalimin e kohës. Dhe mendoj se shqetësimi ynë është që nëse nuk jemi në gjendje të hyjmë në ato komunitete, njerëzit që janë në nevoja, popullata civile, do të ketë një situatë ekstreme për ta, si për sa i përket ushqimit për të mbijetuar, ujit për të mbijetuar dhe shërbimeve të tjera madje edhe strehimit mbi kokën e tyre”, shtoi ai.

Sipas Lander, WFP po u bën thirrje palëve “të respektojnë ligjin ndërkombëtar humanitar për të lejuar që ato furnizime të sillen në komunitetet që kanë nevojë”.