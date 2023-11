Vangjush Dako do të qëndrojë në burg! Gjykata e Lartë refuzon rekursin e ish-kryebashkiakut

Gjykata e Lartë ka lënë në fuqi masën e arrestit në burg për ish-kryetarin e Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako.

Bëhet e ditur se Gjykata refuzoi rekursin e Dakos për një masë më të lehtë sigurisë.

Ndërkohë ish-kryebashkiaku i Durrësit mbahet në qeli prej muajit qershor, pasi akuzohet nga SPAK për shpërdorim detyre.

Kujtojmë se Dako u arrestua më 6 qershor me urdhër të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar me dyshimet se ka shpërdoruar detyrën në dy raste.

E para ka të bëjë me dhënien e lejes për ndërtimin e një pallati në Durrës në kundërshim me ligjin, dhe çështja tjetër me tenderin për projektin e zhvillimit të vijës bregdetare që iu rrit vlera 10-fish.

