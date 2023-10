Vdekja e 3-vjeçarit te dentisti/ Daja i të miturit: Vrasësit janë Roland dhe Ina Xhaxho, u përpoqën ta mbulojnë!

Familjarët e vogëlushit 3 vjeçar që ndërroi jetë pas vizitës tek dentisti i bëjnë apel shtetit që të vërë pas hekurave mjekun stomatolog Roland Xhaxho, të cilin e akuzojnë për vrasje.

Në rast se drejtësia nuk do të japë drejtësi, atehërë kjo do bëhet nga ata vetë: “Nuk do lejojmë që ky mjek të vrasë fëmijë të tjerë“, u shprehën të indinjuar familjarët e vogëlushit.