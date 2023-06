Vdes ylli i kinemasë, muzikës dhe televizionit spanjoll (fotot)

Aktorja, këngëtarja dhe prezantuesja televizive Carmen Sevilla, është ndarë nga jeta këtë të martë, më 27 qershor, në moshën 92-vjeçare. Aktorja spanjolle pati një karrierë të suksesshme, që zgjati deri në vitin 2010, disa muaj pasi u diagnostikua me Alzheimer. Sevilla qëndroi në shtëpi deri në vitin 2015, kur u transferua në një banesë për shkak të përkeqësimit të gjendjes së saj shëndetësore.

Të dielën e kaluar, më 25 qershor, sipas ‘FórmulaTV’, Carmen Sevilla u shtrua në gjendje të rëndë në spitalin Puerta de Hierro në Madrid. Disa orë më vonë u konfirmua vdekja. E lindur më 16 tetor 1930 në Heliópolis (Sevilje), Carmen hodhi hapat e saj të parë në botën e aktrimit në vitin 1947, me një pjesëmarrje të vogël në filmin ‘Serenata española’. Vite më vonë, aktorja do të kishte një rol në ‘La venganza’ (1958), filmi i parë spanjoll që u nominua për Oscar për ‘Filmin më të mirë të huaj’.

Carmen Sevilla bëri hapin drejt kinemasë së huaj, duke marrë pjesë në prodhime meksikane dhe amerikane. Vetëm tre vjet pas interpretimit të saj në ‘La Venganza’, në vitin 1961, aktorja mori një rol në ‘King of Kings’, një film i suksesshëm hollivudian. Më në fund, Carmen Sevilla do të largohej nga bota e kinemasë në vitin 1978, me një pjesëmarrje të fundit në filmin ‘Fytyrat’. Përtej ekranit të madh, Carmen Sevilla pati një karrierë të suksesshme si prezantuese televizive, si ‘Cinema de barrio’, një program TVE, deri më 2010.