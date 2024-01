Veliaj: Piramida shtëpia e të rinjve për 200 vitet e ardhshme

Kryebashkiaku Erion Veliaj, i ftuar në Report Tv thotë se viti 2023 ishte një vit sfidues për shkak të luftës në Ukrainë. Veliaj thotë se tashmë Piramida është shtëpia më e madhe për të rinjtë në gjithë rajonin edhe për 200 vitet e ardhshme.

“Ishte një vit sfidues. Duke qenë se një pjesë e madhe e investimeve ndodh me mallra që lëvrohen në bursë, siç është çeliku, betoni. Nga lufta në Ukrainë kishim shumë vonesa, piramida. Varesh nga trendët botëror, pandemia, impakti i luftës. Ishte një vit, u vonuan shumë projekte, por në finale ja vlejti pritja. Edhe pse ishte fushata, u thash kolegëve do bëjmë diçka që do jetë edhe për 200 vitet e ardhshme, fushatat shkojnë e vijnë. Asgjë me ngut, do presim cilësinë me të mirë të materialeve që do u rezistojnë kohës dhe do jetë pjesë e një shtëpi rinie më e madhja në Ballkan për punët e të ardhmes”, tha Veliaj.