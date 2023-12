Veliaj zbulon projektet për Tiranën në 2024: Tre linja ekspres autobusi, stacionet me bileta elektronike

Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj ka zbuluar disa nga projektet që ka ambicie t’i përmbyllë në 2024-ën.

Në një intervistë për FitStation në News 24, pak orë para përfundimit të vitit 2023, Veliaj tregoi se nga projektet që pritet të jetë gati së shpejti është përfundimi i Unazës së Madhe.

Një projekt tjetër është zbatimi i një sistemi tranziti të shpejtë me autobus, duke përdorur autobusë me bateri-elektrikë në tri linja transporti në Tiranë (Unaza, Tirana e Re, Kombinat-Kinostudio).

“Me këtë ritëm, brenda vitit tjetër, duhet të kemi mbaruar shumicën e punimeve në rrugët kryesore. Le të themi, do ketë nevojë ende për punë në rrugët dytësore dhe lidhjet e lagjeve. Edhe aty do të ndërhyjmë me shumë sistemime, në rreth 50 lagje, me rikualifikime totale.

Sigurisht, është rregulluar një pjesë shumë e madhe e Tiranës, por ende ka cepa, duke qenë se Tirana vijon e rritet. Ne na duhet të mbajmë ritmin e rritjes së Tiranës dhe të shkojmë deri tek rrugica e fundit. Në këtë fundviti sapo nënshkruam një kontratë, pjesa më e madhe kredi e butë, pjesa tjetër grant – granti më i madh në historinë e qytetit nga BE dhe KFW – për të modernizuar totalisht transportin publik.

Vendimmarrja jonë është se ne do bëjmë atë që bëmë me mbetjet në Tiranë. Më mirë ta pastrojmë vetë, ta ofrojmë vetë shërbimin. Ndoshta, si fillim jo në 100% të territorit, por të paktën për disa linja kryesore, për të dhënë mesazhin se publiku mund të menaxhojë po aq mirë sa privati, në mos më mirë. Kjo kredi na mundëson që të shkojmë në tre linja ekspres të autobusëve, duke filluar fillimisht me Unazën, Kombinat-Kinostudio dhe Tiranën e Re.

Me këto 3 linja fusim për herë të parë konceptin e menaxhimit publik të transportit. Do ketë po ashtu modernizim të stacioneve, biletën elektronike, minutazhin kur vjen autobusi, sa afër është, dhe besoj se ky do jetë një projekt që dua ta përfundoj brenda këtij mandati”, tha Veliaj.

Kryebashkiaku i Tiranës përmendi gjithashtu se brenda mandatit do të përfundojë edhe projekte të mëdha si Teatri i Ri Kombëtar, Kopshti Botanik dhe Bulevardin e Ri.

j.l./ dita