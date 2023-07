Vëllai i presidentit të Emirateve të Bashkuara Arabe ndërroi jetë, Rama shpreh ngushëllimet: Shërim gjatë kësaj kohe të vështirë

Kryeministri Edi Rama, në një postim në Twitter ka shprehur ngushëllimet e tij për vdekjen e vëllait të presidentit të Emirateve të Bashkuara Arabe.

“Ngushëllimet e mia më të thella për Presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Lartësisë së Tij Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan dhe familjes dhe miqve të tij të prekur nga lëndimi i zemrës së vëllait të HH, Sheikh Saeed bin Zayed Al Nahyan. Le të gjejnë forcë, rehati dhe ngushëllim në kujtimet e çmuara të të dashurit të tyre. Dërgoj mbështetje dhe shërim gjatë kësaj kohe të vështirë”, ka shkruar Rama.

Al Nahyan ndërron jetë ditën e sotme në moshën 58-vjeçare, ndërsa Gjykata Presidenciale shpalli zi zyrtare me flamuj në gjysmështizë.

Sheikh Saeed bin Zayed bin Sulltan Al Nahyan ishte një politikan i Emirateve, Përfaqësuesi i Sundimtarit të Abu Dhabit dhe anëtar i familjes Al Nahyan të Abu Dhabi. Ai mbante postin e Kryetarit të Autoritetit Portual Detar (Abu Dhabi). Ai ishte anëtar i Këshillit Ekzekutiv të Abu Dhabit.

Ai gjithashtu ishte djali i Zayed bin Sulltan Al Nahyan, themeluesi dhe presidenti i parë i Emirateve të Bashkuara Arabe.

My deepest condolences to the UAE President, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan and to His family and friends affected by the heartbreaking of HH brother, Sheikh Saeed bin Zayed Al Nahyan💔May they find strength, comfort, and solace in the cherished memories of their… pic.twitter.com/7GAYErtzkN

