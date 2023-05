Vendimi befasues/ Miley Cyrus i thotë ‘lamtumirë’ koncerteve me publik: Nuk është më e sigurt!

Miley Cyrus është një nga artistet më të talentuara, në moshën 30-vjeçare këngëtarja ka krijuar një karrierë të madhe muzikore. Albumi i saj i fundit rezultoi i suksesshëm, por e reja nuk merret me asnjë lloj turneu apo koncerti dhe ka lëshuar një deklaratë në rrjetet e saj për të informuar ndjekësit e saj.

“Më pëlqen shumë të performoj për ekipin tim, por të këndosh për qindra mijëra njerëz nuk është gjëja ime e preferuar në botë. Nuk ka lidhje. Nuk ka siguri. Gjithashtu nuk është e natyrshme. Është kaq izoluese sepse je përballë 100 mijë njerëzve, por në realitet je vetëm”, tha artistja kontroverse pak ditë më parë në një intervistë për “Vogue”.

Miley ka dashur të hetojë më shumë dhe u ka treguar fansave të saj arsyen e tërheqjes së saj nga skena: “Ndihem e lidhur me fansat e mi, tani më shumë se kurrë. Kur unë fitoj, ne fitojmë. Edhe nëse nuk ju shoh ballë për ballë çdo natë në një koncert, i ndjej fansat e mi thellë në zemrën time. Unë vazhdimisht krijoj dhe inovoj mënyra për t’u lidhur me publikun që e adhuroj pa sakrifikuar thelbin tim”, ka treguar.

“Performimi për ty ka qenë një nga ditët më të mira të jetës sime dhe ne do të vazhdojmë këtë rrugëtim së bashku siç kemi bërë për dy dekadat e fundit. Kjo nuk ka të bëjë me mungesën e vlerësimit për tifozët, por gjithçka ka të bëjë me mua që thjesht nuk dua të përgatitem dhe të jem gati në një dhomë zhveshjeje, gjë që është në të vërtetë jeta në rrugë”, shtoi ajo.