Vendimi i gjykatës për azilkërkuesit, Sunak dhe Braverman: Do e apelojmë! E vendosim ne se kush do vijë, jo bandat

Gjykata britanike mori vendimin se plani i qeverisë për të dërguar azilkërkuesit në Ruandë, është i paligjshëm, megjithatë kryeministri Rishi Sunak nuk është dakord. Teksa theksoi se e respekton vendimin e gjykatës, ai shtoi se do ta apelojë vendim.

“Ndërsa e respektoj gjykatën, në thelb nuk pajtohem me përfundimet e tyre. Unë besoj fuqimisht se qeveria e Ruandës ka dhënë garancitë e nevojshme për të siguruar që nuk ka rrezik real që azilkërkuesit e zhvendosur sipas politikës së Ruandës do të kthehen gabimisht në vendet e treta. Ruanda është një vend i sigurt. Politika e kësaj qeverie është shumë e thjeshtë, është ky vend dhe qeveria që duhet të vendosë se kush do të vijë këtu, jo bandat kriminale. Dhe unë do të bëj gjithçka që është e nevojshme për ta bërë këtë”, tha Sunak.

Sekretarja e Brendshme Suella Braverman tha se populli britanik dëshiron të ndalojë varkat po aq sa edhe kjo qeveri.

“Kjo është ajo që unë jam e vendosur të bëj dhe nuk do të bëj një hap pas nga kjo. Ne kemi nevojë për zgjidhje inovative për të shkatërruar modelin e biznesit të bandave të kontrabandimit të njerëzve, prandaj kemi krijuar këtë partneritet me Ruandën,” tha Suella Braverman Sekretarja e Brendshme.

Braverman tha se Gjykata e Apelit ka qenë e qartë se politika e zhvendosjes së azilkërkuesve në një vend të tretë të sigurt është në përputhje me Konventën e Refugjatëve”.

“Ne jemi të zhgënjyer me vendimin e tyre në lidhje me sistemin e azilit të Ruandës, unë do ta apeloj vendimin,”-theksoi Braverman.

Ajo përfundoi deklaratën duke thënë theksuar se qeveria britanike është plotësisht e përkushtuar ndaj kësaj politike ashtu si Ruanda.

Ky reagim vjen pasi, Gjykata e Apelit në Londër rrëzon planin e qeverisë britanike për dërgimin e mijëra azilkërkuesve në Ruanda, me argumentin se nuk është një vend i sigurt. Vendimi konsiderohet një disfatë për kryeministrin Sunak, që është zotuar të ndalojë me çdo kusht emigracionin e paligjshëm, me fokus të veçantë tek të ardhurit nga Shqipëria.