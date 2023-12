Vendimi\ Ngrihet Task-Forcë për kontrolle në zonat turistike, gjoba për bizneset që ndotin ujërat

Qeveria do të krijojë një task-force të dedikuar për inspektim dhe kontroll të subjekteve private/publike me qëllim përmirësimin e trajtimit të ujërave. Vendimi u komunikua sot nga ministrja e Turizmit, Mirela Kumbaro, menjëherë pas përfundimit të mbledhjes së qeverisë.

“Kemi kaluar dy vendime të cilat kanë të bëjnë me turizmin, mjedisin. E para, nëpërmjet një akti normativ qeveria ka vendosur të krijojë një task-force të dedikuar për inspektimin dhe kontrollin e të gjitha subjekteve në zonat më turistike për të përmirësuar mënyrën e trajtimit të ujërave të ndotur që shkaktohen në ujërat larës, në det, lumenj, liqen.

Përmirësimi edhe sipas agjencisë europiane të mjedisit krahasuar me vitet e shkuara është shumë i dukshëm nga shifra 45% vetëm 5% të ujërave larës kanë problematika të thella, por ky është proces evolutiv.

Një pjesë e madhe e këtyre lëvizjeve turistike funksionojnë në strukturat e shërbimit përgjatë ujërave larës. Kjo është arsyeja përse për 2024 është punuar për përgatitjen e sezonit të ardhshëm turistik dhe një task-force për këtë qëllim.

Një akt normativ për të bërë një kontroll të rreptë në të gjithë territorin e ujërave larës në bashkëpunim me të gjitha subjektet private që do duhet të bëjnë më shumë për të ruajtur standartet që kanë të bëjnë me trajtimin e ujërave ndotës”, tha ministrja Kumbaro.

Po ashtu, në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave, është rishikuar vendimi për rregullat dhe procedurat e aplikimit që ndjekin subjektet private/publike në vlerësimin e ndikimit në mjedis.

“Rishikim i një vendimi të këshillit të Ministrave që ka të bëjë me rregullat dhe procedurat e aplikimit që ndjekin subjektet private në vlerësimin e ndikimit në mjedis.

Ka të bëjë me procesin e derregullimit. VNM-ja është një ndër procedurat që prek në masën 90% të gjitha subjektet private që zhvillojnë një aktivitet ekonomik, dhe të cilat në fillim të proceseve të tyre kanë dhe vlerësimin e ndikimit në mjedis. Nga mbikëqyrja e këtij procesi, është një procedurë e ngarkuar ku ka më shumë dokumentacion nga sa është e nevojshme, dhe një pjesë e dokumenteve nuk do i kërkohen më subjektit privat, por do merren nga ekspertët e Ministrisë së Turizmit, Agjencive Kombëtare të Mjedisit, Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura.

Shkurtojmë kohën e procedurës nga rreth 60 ditë në 25 ditë dhe nga 23 dokumente shkojmë vetëm në 5 prej tyre”, tha Kumbaro.

p.k\dita