Vendimi Shqipëri-Kosovë, ministret firmosin tekstin e unifikuar të gjuhës shqipe për diasporën

Është nënshkruar sot mes Ministres së Arsimit dhe Sportit, Ogerta Manastirliu dhe Ministres së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Kosovës, Arbërie Nagavci, vendimi i përbashkët për unifikimin e teksteve të mësimdhënies së gjuhës shqipe në diasporë.

Ky vendim mes dy ministrive siguron që teksti i nivelit të dytë “Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare” të jetë i disponueshëm për fëmijët shqiptarë që mësojnë gjuhën shqipe në shkollat e diasporës.

“Sot ne kemi pasur një kurorëzim të një pune të gjatë nga ekspertë dhe studiues të dy vendeve, të Shqipërisë dhe Kosovës në lidhje me tekstin e përbashkët “Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare” për nivelin II, për grupmoshat e klasës së 4-6, i cili me vitin e ri shkollor në 2024- 2025 do të jetë në duar të fëmijëve, që janë në vende të ndryshme në mërgatë. Ne gjithashtu nisim konkursin për tekstin e nivelit të III, një punë që duam ta finalizojmë gjithashtu brenda këtij viti, duke përmbyllur kështu të gjitha ciklet e teksteve të përbashkëta”, tha Ministrja e Arsimit dhe Sportit, Ogerta Manastirliu.

Ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, së Kosovës, Arbërie Nagavci duke falenderuar Ministren Manastirliu, vuri theksin te bashkëpunimi i mirë mes dy ministrive, rezultat i së cilës është dhe teksti i përbashkët “Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare”.

“Finalizojmë suksesshëm një punë të gjatë, jo të lehtë, që përfundoi me një produkt shumë të rëndësishëm dhe i vlefshëm për të gjithë fëmijët tanë në mërgatë”, – tha Ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, të Kosovës Arbërie Nagavci.

Në vitin që Shqipëria e ka shpallur si Vitin e Gjuhës Shqipe, bashkëpunimi mes dy vendeve merr një rëndësi edhe më të veçantë. Aktivitetet e përbashkëta të zhvilluara, që përfshijnë seminare, konferenca dhe publikime të përbashkëta, dëshmojnë për konkretizimin e këtij bashkëpunimi.

Risia është organizimi për herë të parë i Olimpiadës së Gjuhës Shqipe mes Shqipërisë dhe Kosovës, e cila synon të promovojë dhe të rrisë përdorimin e gjuhës shqipe dhe të forcojë lidhjet kulturore mes dy vendeve, shënon një hap të rëndësishëm përpara në bashkëpunimin arsimor dhe kulturor rajonal.

“Bashkëpunimi midis dy Ministrive tona është shumë i ngushtë dhe në kuadër të Vitit të Gjuhës Shqipe kemi vendosur të vijojmë menjëherë me krijimin e grupit të punës së përbashkët sa i përket Olimpiadës së Gjuhës Shqipe”, – deklaroi Ministrja e Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu.

Bashkëpunimi mes Shqipërisë dhe Kosovës pritet të intensifikohet edhe më tej, me ratifikimin së shpejti në Parlament të marrëveshjes në fushën e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor. Kjo marrëveshje hap rrugën për një bashkëpunim edhe më të ngushtë dhe efektiv, duke përfshirë projekte të përbashkëta kërkimore dhe shkencore si dhe ofrimin e mbështetjes për studentët e dy vendeve me 30 bursa studimi, me qëllim që të rinjtë të kenë mundësi të studiojnë në të dy anët e kufirit.

Ministret e Arsimit të të dy vendeve, theksuan gjithashtu rëndësinë e aktiviteteve të përbashkëta në diasporë dhe shfrytëzimin e potencialit të mësuesve dhe akademikëve në mërgatë. Kjo do të ndihmojë në përforcimin e identitetit kulturor dhe gjuhësor të diasporës shqiptare, si dhe në promovimin e vlerave kombëtare dhe bashkëpunimit ndërkombëtar.

