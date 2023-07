Vetëvritet futbollisti që sulmoi brutalisht gjyqtarin në fushë! (VIDEO)

Williams Alexander Tapón, i riu i cili ka qenë në lajmet e orëve të fundit në Argjentinë për sulmin brutal të një arbitri dhe goditjen e tij në kokë gjatë një debati në një ndeshje amatore në qytetin Sarandi të Buenos Aires të shtunën, është gjetur i vdekur. Tapón ishte sanksionuar nga Agjencia e Parandalimit të Dhunës Sportive me të drejtën e pranimit të përjetshëm në stadiumet e futbollit. Përveç kësaj, ai ishte akuzuar për “vrasje të rëndë në tentativë tradhtie në kuadër të një ngjarjeje sportive”.

I riu do të kishte marrë vendimin për të vrarë veten pas viralizimit të pamjeve të sulmit të ashpër ndaj Ariel Paniagua, i cili kishte denoncuar lojtarin në Komisariatin e 4-të të Policisë në Avellaneda. Natën e vonë të kësaj të hëne, në shinat e trenit në lartësinë e gjeneral Paz dhe Heredia, pranë shtëpisë së tij në Gerlim, trupi i futbollistit u gjet pas një telefonate në 911. Sipas burimeve policore, “Infobae”, 24-vjeçari djali i vjetër do të kishte qëlluar veten me armë zjarri në kokë.

“Dy minuta pas ndeshjes dhe një shoku im i skuadrës ishte goditur dhe arbitri nuk ishte paguar. Unë i thashë ‘gjykoni, nëse e ke parë je dy metra larg’ dhe më tha që nuk e ka parë. Vazhduam të luanim dhe vazhduam të luanim, por unë nuk pashë asgjë prej tyre dhe sapo bënim një gjë të gabuar. Më turbulloi, nuk donte, kur e shpëtova veten nga ajo që bëra, tashmë gjithçka ishte ndryshe, tani gjithçka është ndryshe”, shpjegoi ai.