VIDEO: A do jetë 2024 viti i Luftës së Tretë Botërore?

Nga Janusz Bugajski, editorial në DITA

Viti 2024, si vit në të cilin do të zhvillohen zgjedhjet presidenciale në SHBA është, gjithashtu, një vit shumë i rëndësishëm për politikën e jashtme amerikane. Krizat që janë shpalosur njëkohësisht në disa rajone do të vënë në provë unitetin e Perëndimit dhe vendosmërinë e SHBA-së.

Për më tepër, këto sfida vijnë në një kohë kur Amerika ka gjasa të jetë përballë një gare zgjedhore të përsëritur mes Biden dhe Trump, çfarë do ta përshkallëzojë polarizimin dhe radikalizimin e brendshëm.

Sfida më e madhe e vitit 2024 do të jetë se në mënyrë sa efektive SHBA dhe aleatët e saj do të mund ta armatosin Ukrainën dhe do t’i mundësojnë Kievit të rimarrë të gjitha territoret e veta, që ndodhen nën pushtimin rus. Në fillim të këtij viti të ri, do të vendoset nëse SHBA do ta përforcojë mbrojtjen e Ukrainës me një pakete financiare prej 61 miliardë dollarësh.

Ai që fshihet pas konfliktit të Gazës është Irani, fuqia më e madhe rajonale që kërkon shkatërrimin e Izraelit. Gjasat për luftë të mirëfilltë midis SHBA-së dhe Iranit, në vitin 2024, do të shtohen, veçanërisht nëse Teherani bind Hezbollahun të hapë një front të dytë kundër Izraelit në Liban dhe vijon të furnizojë me armë milicinë Houthi, në Jemen, që këta të sulmojnë anijet tregtare perëndimore.

Gjendja do të përkeqësohej edhe më tej, nëse Irani fillon të shënjestrojë anijet në Ngushticën e Hormuzit, një pikë ku mund të mbyten shumica e cisternave të naftës të nisura nga Gadishulli Arabik. Kjo do të rriste në mënyrë domethënëse çmimet e energjisë në botë.

Një skenar edhe më i rrezikshëm është që Teherani të pasurojë mjaftueshëm uran sa të mundet të ndërtojë armë bërthamore, çfarë do i bindte si SHBA-në ashtu edhe Izraelin të shkatërronin objektet bërthamore të Iranit, në mënyrë që të shmangin shantazhet bërthamore të shtetit teokratik.

