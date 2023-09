VIDEO: Bebe Rexha shokon fansat, puthje në buzë me këngëtaren e njohur

Këngëtarja e njohur me famë botërore, Bebe Rexha ka treguar sërish se spektakli i saj shkon përtej këngës, për të cilën ajo është njohur ndër vite.

Artistja me origjinë shqiptare, së fundmi performoi në festivalin “The Town” në Sao Paulo, ndërsa iu dhuroi fansave një spektakël së bashku më artisten tjetër Luísa Sonza.

Bebe kërkoi tre burra dhe më pas tre gra të kërcenin me to në skenë, teksa performuan me këngën “Hey Mama”, të David Guetta.

Pasi performanca mbaroi në një moment dy artistet u puthën në buzë. Ky veprim i vajzave u prit mjaft mirë nga pjesëmarrësit, të cilët brohoritën me të madhe.

Kujtojmë që vetëm disa javë më parë ajo i dha fund lidhjes 3-vjeçare me ish-partnerin e saj, Keyan Safyari, ku shkak i ndarjes u bë kritika që ky i fundit i bëri artistes për shtimin në peshë.

j.l./ dita