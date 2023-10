VIDEO: ‘Çmendet’ televizioni i Berishës, kërcënon live prokurorin e SPAK

Me arrestimin e dhëndrrit dhe bllokimit të pasaportës së Sali Berishës, televizioni i familjes është çmendur totalisht, e po drejton kërcënime e paralajmërime për trazira të mëdha.

Çim Peka, kreu i televizionit të familjes, ka kërcënuar prokurorin e SPAK, Arben Kraja në mënyrë të koduar, duke theksuar se në Shkodër, aty ku nuk veproi shteti ndaj persekutorëve komunistë, vepruan viktimat.

Duke e konsideruar Berishën dhe Jamarbrin si viktimë, Peka thekson se ka njerëz që do të marrin hakun e tij dhe bën me dije se kjo do të ndodhë shpejt.

SPAK i caktoi masën “detyrim paraqitje” kreut të PD, Sali Berishës pas arrestimit të dhëndrit të tij, Jamarbër Malltezi.

Ndërkohë mëngjesin e sotëm brenda pallatit ku banon Berisha, janë parë forca policie. Mësohet se një parullë e forcave Shqiponja dhe efektivët janë parë teksa dalin nga pallati i ish-kryeministrit.

Kjo ngjarje ka sjell një reagime të ashpra na gazetarë që mbështesin ish-kryeministrin, Sali Berisha.

j.l./ dita