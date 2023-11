VIDEO: Kamioni përplaset me autobusin me studentë në SHBA, 3 të vdekur, 18 të plagosur

Një aksident i rëndë ka ndodhur në SHBA.

Ngjarja ka ndodhur pak pas orës 9 të mëngjesit në Ohio ku sipas mediave të huaja, një kamion është përplasur me një autobus me studentë.

Si pasojë e aksidentit kanë humbur jetën 3 persona dhe 18 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Përplasja e fortë ka shkaktuar zjarr, e për pasojë dy mjetet janë përfshirë nga flakët.

Nuk dihen ende shkaqet e aksidentit, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet në vendin e ngjarjes. Po ashtu nuk dihet sesi paraqitet gjendja e personave të plagosur.

DEVELOPING: Mass Casualty Incident declared following crash on I-70 in Etna, Ohio.

pic.twitter.com/eTCVt6gDvq

— Dredre babb (@DredreBabb) November 14, 2023