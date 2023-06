VIDEO: Makinat përplasen “kokë më kokë” në aksin Elbasan-Peqin, vdes 8-vjeçarja, 5 të tjerë në spital

Një aksident me një viktimë ka ndodhur në aksin rrugor Elbasan-Peqin.

Aksidenti fatal është shënuar në aksin rrugor Elbasan-Peqin, në fshatin Paulesh.

Shtetasja me inicialet T. B., duke drejtuar automjetin tip “Golf”, është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin A. H., banues në Kavajë.

Si pasojë e aksidentit ka ndërruar jetë një 8-vjeçare, e cila pasagjere në automjetin me drejtuese shtetasen T. B.

Drejtuesja e mjetit tip “Golf”, së bashku me vajzën e saj 11-vjeçare, ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Në spital është dërguar edhe drejtuesi i mjetit tjetër, së bashku me dy pasagjerët që udhëtonin me të. Ata ndodhen nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut.

Njoftimi nga Policia

Elbasan/Informacion paraprak

Rreth orës 16:30, në aksin rrugor Elbasan-Peqin, në fshatin Paulesh, shtetasja T. B., duke drejtuar automjetin tip “Golf”, është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin A. H., banues në Kavajë. Si pasojë e aksidentit ka ndërruar jetë një shtetase e mitur 8 vjeçe, pasagjere në automjetin me drejtuese shtetasen T. B. Gjithashtu, janë dëmtuar shtetasja T. B. dhe vajza e saj 11 vjeçe, të cilat ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Janë dërguar në spital, për ndihmë mjekësore, edhe shtetasi A. H. dhe 2 pasagjerët që udhëtonin me të, të cilët aktualisht ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.

j.l./ dita