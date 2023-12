VIDEO/ Momentet e fundit të Liridonës, në restorant me Naim Murselin pak çaste para vrasjes makabre

Janë publikuar pamjet e fundit të kamerave të sigurisë, ku Liridona Ademaj shihet për herë të fundit e gjallë.

Pamjet janë nga kamerat e restorantit ku Naim Murseli dhe Liridona darkuan së bashku me dy fëmijët e tyre 4 dhe 6-vjeç, pak çaste përpara se ajo të vritej në një ngjarje që siç do të zbulohej më vonë, do të trondiste mbarë opinionin në Kosovë, Shqipëri e më gjerë.

Praninë e tyre në restorant e komentoi edhe menaxheri, i cili tha se Liridona dhe bashkëshorti ishin shumë të lumtur dhe të qetë, ndërsa gëzonin me njëri-tjetrin si fëmijë. “Jam menaxheri… në rastin e vajzës ka ardhur policia. Ishin klientë, ishin shumë të lumtur, të qetë… ishin si fëmijë. Policia mori videon… Ne nuk mundet t’ju japim gjë”, theksoi menaxheri. Arsyet pse Naim Murseli dyshohet se porositi vrasjen e gruas së tij, mbeten ende të paqarta. VIDEO: Liridona së bashku me Naim Murselin dhe fëmijët e tyre duke hyrë brenda restorantit:

VIDEO: Momenti kur hyn Granit Plava në restorant:

a.c./dita