VIDEO: Momenti i sikletshëm, aktorja i largon duart Bidenit pas një përqafimi

Gjatë vizitës së saj në Shtëpinë e Bardhë, aktorja e njohur Eva Longoria tërhoqi vëmendjen e mediave me fotot që postoi.

Njëra prej tyre, në të cilën ndodhet në krahët e presidentit Joe Biden, tërhoqi veçanërisht vëmendjen e përdoruesve të internetit, pasi Presidenti amerikan duket shumë i afërt me aktoren.

Në vend të një shtrëngimi duarsh miqësor, ai nuk mundi të rezistonte duke i dhënë një përqafim aktores. Por duket se Eva u vendos në siklet dhe ia hoqi duart presidentit.

Pas takimit, Longoria përmendi se ajo ishte takuar me Biden kur ajo ishte 17 vjeç dhe ai ishte 40.

I hope you consider speaking out against this behavior @EvaLongoria. This is not okay & I am sorry you had to deal with it. pic.twitter.com/PJg04H7ISx

— Kimberly Klacik (@kimKBaltimore) June 16, 2023