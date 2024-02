VIDEO: Shpërthim masiv në Rusi, goditja pranë fabrikës për prodhimin e raketave

Një shpërthim i madh ndodhi mbrëmjen e 7 shkurtit pranë Votkinskut, një qytet rreth 1.000 kilometra në lindje të Moskës, vendndodhja e një fabrike ruse për prodhimin e raketave.

Banorët e Votkinskut raportuan se një shpërthim i fuqishëm ndodhi pranë qytetit dhe postuan video në rrjetet sociale ku shihej flakë e madhe.

Disa të tjerë thanë se shpërthimi ndodhi në fabrikën e makinerisë në Votkinsk, e cila prodhon disa prej raketave më të sofistikuara të ushtrisë ruse, përfshirë llojet që i ka përdorur kundër Ukrainës.

Shpërthimi u raportua edhe nga agjencia shtetërore ruse e lajmeve, TASS, e cila e citoi agjencinë për shërbime emergjente duke thënë se ishte “caktuar një testim i motorëve raketorë” në fabrikë.

“Kjo nuk është emergjencë, por një ngjarje e planifikuar”, tha një zëdhënës i Ministrisë ruse për Situata Emergjente, sipas mediave shtetërore ruse.

Por, në uebsajtin e Ministrisë nuk kishte asnjë tregues për ndonjë testim të planifikuar.

Nuk ka të dhëna për viktima.

Në fund të vitit 2023, fabrika e Votkinskut i publikoi 19 kontrata qeveritare për prodhimin e komponentëve të armëve bërthamore. Presidenti rus Vladimir Putin e kishte vizituar këtë fabrikë më 2011, kur ishte kryeministër.

Fabrika Volkinsk ndodhet rreth 50 kilometra larg Izhevskit, kryeqytetit të rajonit Udmurtia. Ajo prodhon pjesë dhe platforma për koka bërthamore për sistemet raketore Topol-M, Yars dhe Bulava, si dhe trupa për raketat Iskander, sipas Kremlinit.

“Fabrika juaj është njëra nga ndërmarrjet kryesore në industrinë e mbrojtjes së Rusisë”, kishte thënë Putini gjatë vizitës më 2011.

