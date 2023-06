Video virale dhe indinjuese! Shikoni se ç’bën ky tifoz ‘i sëmurë’, për të parë skuadrën e zemrës falas…

Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, e njohur si idhulli i Manabí, është skuadra më e dashur dhe më popullore në atë provincë të Ekuadorit. Është një klub që tërheq turma dhe konsiderohet një pasion për ndjekësit e tij. Brenda atij pasioni janë fansat më të pasionuar, të cilët quhen “tifozë të sëmurë”.

Një prej këtyre fansave ka tërhequr vëmendjen në rrjetet sociale, për shkak të veprimeve të tij të veçanta dhe aspak humane. Ky personazh është bërë viral në platforma si TikTok, ku kanë regjistruar mbërritjen e tyre në stadium.

Në videon, e cila u bë virale fundjavën e kaluar, kur Liga de Portoviejo u përball me Deportivo Colón në stadiumin Reales Tamarindos, tifozi hyn në stadium para pranisë së policisë, duke pretenduar se kishte probleme me këmbët (me aftësi të kufizuara-para dhe tetraplegjik).

Agjentët dhe stafi shoqërues ju lejojnë të hyni me pothuajse asnjë tarifë pranimi (pa biletë)! Më pas, ai përfundon duke kërcyer, ndërsa fansat e tjerë qeshin dhe duartrokasin në mënyrë tallëse…