VIDEO: Zbulohet arsyeja e daljes së Ahmetajt në kanalin e Berishës

Arben Ahmetaj po tenton të marrë azil politik dhe avokatët e kanë këshilluar që për këtë nevojiten akuza dhe përplasje publike.

Por, çfarë pritet nga kjo intervistë?

“Gjate intervistës me gazetarin Peka do të kemi dhe momente trishtuese pasi Ahmetaj do të përlotet disa herë si një njeri që po përndiqet padrejtësisht nga politika, drejtësia dhe biznesmenë.

Kulmin e deklaratave dhe që mendon se do i shërbejë më shumë si faktor azili është akuza që bën ndaj kryebashkiakut Veliaj, kur mes të tjerave thotë se e ka kërcënuar me jetën e vajzave.

Kjo është rruga dhe alibia e dobët e zgjedhur nga Arben Ahmetaj, që përmes intervistës me Çim Pekën më shumë se pafajësinë nga akuzat kërkon marrjen e azilit politik me gjasë në Zvicër.

Intervista e ish numrit dy të qeverisë është zhvilluar në Lugano të Zvicrës”.

