Vit i ri me taksa të reja për profesionistët e lirë, të vetëpunësuarit ngarkohen me tatim

Nga 1 janari 2024, të vetëpunësuarit e profesioneve të lira do të ngarkohen me tatim mbi të ardhurat sa shoqëritë tregtare dhe më shumë se korporatat, ndërsa bizneset e vogla do të vijojnë me zero tatim deri më 31 janar 2029. Për kontabilistët ligji i ri për tatimin mbi të ardhurat po krijon pabarazi mes bizneseve dhe godet shtresën e mesme.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë sqaron se kjo kategori nga 1 janari 2024 do të paguajë deri 50% më pak tatim se të punësuarit. Për ekspertët edhe Akti Normativ për ndryshimet e ligjit vlerësohet i pazbatueshëm dhe me kosto shtesë për bizneset. Ligji pritet të dërgohet në Kushtetuese.

Nga 1 janari 2024, të vetëpunësuarit dhe personat fizik të profesioneve të lira të përcaktuara në listën analitike të miratuar nga Këshilli i Ministrave, do të paguajnë tatimin progresiv me normat tatimore 15% dhe 23% për të vetë punësuarit, personat fizikë dhe tregtarë të shërbimeve të profesioneve të lira.

Nëpërmjet ligjit “Për tatimin mbi të ardhurat”, nga 1 janari 2024 të vetëpunësuarit e profesioneve të lira nuk do të trajtohem më si biznes i vogël me 0%, por të ardhurat neto (fitimi) nga biznesi, pas shpenzimeve të zbritshme sipas nenit 22 të ligjit, të vetëpunësuarit do të tatohen me normat 15% për fashën 0 deri në 14,000,000 lekë dhe mbi 14,000,000 lekë vendoset tatimfitimi 23%.

