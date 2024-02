Vizita e parë e një Presidenti gjerman atje, Steinmeier në Qipro

Presidenti gjerman, Frank-Walter Steinmeier vizitoi sot Qipron, me rastin e 20-vjetorit të anëtarësimit të saj në Bashkimin Europian. Steinmeier u bë kështu i pari president gjerman që viziton këtë vend. Vizita zyrtare historike e Presidentit Federal filloi me pritjen me nderime ushtarake në Pallatin Presidencial nga Presidenti, Nikos Christodoulidis.

Pas takimit privat të dy liderëve, pasuan bisedime të zgjeruara mes delegacioneve. Gjatë pritjes së presidentit federal, Nikos Christodoulidis, duke theksuar natyrën historike të vizitës, vuri në dukje partneritenin e Qipros me vendetr e tjera të BE-së dhe foli për sfidat aktuale.

“Ju po vizitoni një zonë që po përballet me sfida serioze. Qiproja, partneri më i afërt i BE-së në rajon, ka marrëdhënie të shkëlqyera me të gjitha vendet fqinje dhe ne po përpiqemi të krijojmë kushte stabiliteti”, tha presidenti qipriot dhe shprehu optimizmin e tij për rezultatin pozitiv të bisedimeve dypalëshe.

“Ne jemi në një pikë kritike në BE dhe duhet të diskutojmë të ardhmen e familjes sonë europiane. Qiproja mbështet integrimin europian”, tha Christodoulidis dhe vuri në dukje përvojën e gjatë të Steinmeier, duke përfshirë edhe postin e tij si ministër i Jashtëm, gjatë së cilës ai e vizitoi Qipron, dy herë.

Presidenti Federal njohu sfidat kryesore në rajon dhe theksoi kryesisht krizën humanitare si pasojë e luftës në Ukrainë dhe situatën në Lindjen e Mesme.

j.l./ dita