Vodhën pensionet duke marrë 33 milionë lekë\ Para drejtësisë 7 punonjës të Postës në Torpojë, Dibër dhe Shkodër

Të shtatë punonjësit e Postës Shqiptare në Tropojë, Dibër, dhe Shkodër do të përballen me ligjin për përfshirje në korrupsion me dëm të madh financiar.

Nëpërmjet një postimi të bërë në Facebook, ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja, njoftoi se zyrtarët dyshohet se kanë përvetësuar 33 milionë lekë nga personat në nevojë dhe pensionistët.

Ata u denoncuan nga qytetarët dhe çështja u ndoq nga dega e antikorrupsionit, bën me dije ministri Manja.

“Falë denoncimeve të qytetarëve, Agjentët tanë të Antikorrupsionit kanë çuar para drejtësisë 7 punonjës të Postës Shqiptare në Dibër, Shkodër, Tropojë, të cilët përvetësonin ndihmën ekonomike, pagesat për personat me aftësi të kufizuar dhe pensionet e atyre që jetojnë jashtë vendit!” shkruan ministri Manja në Facebook.

Aksionet për goditjen e zyrtarëve që abuzojnë për përfitime personale do të vijojnë me “zero tolerancë”, siguroi më tej ministri i Drejtësisë.

Manja gjithashtu inkurajoi qytetarët të bëjnë pjesën e tyre në luftën kundër korrupsionit dhe “të denoncojnë çdo rast të korrupsionit që hasin në zyrat shtetërore!”