Vranësira dhe reshje të pakta shiu, parashikimi i motit për sot

Moti do jetë me diell, vranësira dhe reshje shiu gjatë gjithë ditës së sotme.

Temperaturat do të varjojnç nga 13°C deri në 28°C, ndërkohë që era do të fryjë me shpejtësi 3km/h.

Sipas MeteoAlb, vendi do të ndodhet nën ndikimin e masave ajrore të ngrohta dhe të lagështa me origjinë oqeanike, duke bërë që vranësirat e shpeshta të jenë prezente, duke sjellë herë pas herë reshje të pakta dhe të izoluara, por nuk mungojnë gjithashtu edhe intervalet me kthjellime ku më të theksuara kthjellimet paraqiten në Ultësirën Perëndimore.

