“Vuçiç është i zënë në Kinë”, Kurti pas Samitit në Tiranë: Ja çfarë i kërkova Brnabiç të nënshkruajmë

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti në një deklaratë për mediat në mbyllje të Samitit të Procesit të Berlinit në Tiranë iu përgjigj deklaratës së kryeministrit Edi Rama se Veriu i Kosovës është tokë e askujt.

“Veriu i Kosovës është tokë e Kosovës, ne kemi nevojë për më shumë siguri. Trupat e NATO-s të jenë në patrullime të përbashkëta me policinë e Kosovës, duke qenë se vija kufitare me Serbinë është shumë e gjatë. KFOR nuk është institucion i zbatimit të ligjit, këtë e bën policia e Kosovës. Integriteti territorial është i pacënueshëm.”, tha Kurti. “I kërkova Brnabiç të nënshkruajmë marrëveshjen bazike dhe të Ohrit, por presidenti është i zënë në Kinë në takimet me superfuqitë në zonë lindore dhe veri-lindore. Scholzit i jam shumë mirënjohës.”