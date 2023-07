Vuçiç takon Lajçak: Diskutuam mënyrat për të qetësuar tensionin në Kosovë

Presidenti serb Aleksandër Vuçiç këtë të mërkurë është takuar me përfaqësuesin special të BE-së për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, Miroslav Lajçak.

Vuçiç përmes një postimi në Instagram ka dhënë detaje nga ky takim, ku shprehet se me Lajçak ka diskutuar mënyrat për të qetësuar tensionet në terren dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani në Kosovë.

Ndër të tjera, Vuçiç ka treguar se gjatë bisedës ka paralajmëruar se populli serb në Kosovë dhe është i ekspozuar ndaj torturave dhe persekutimeve më të rënda në 15 vitet e fundit.

Për këtë takim, Lajçak ka njoftuar në Twitter, duke thënë se diskutuan për zgjedhjet në katër komunat veriore të Kosovës dhe pjesëmarrjen e serbëve në to.

Lajçak tha gjithashtu se ky takim dhe vizita i dhanë qartësi për hapat e ardhshëm.

“E vazhdova vizitën time me një takim me presidentin e Serbisë, Aleksandër Vuçiç. Ne patëm një bisedë të sinqertë dhe të hapur për rrugën përpara, përfshirë nevojën për zgjedhje të reja lokale me pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës dhe kthimin në dialog. Takimi dhe vizita ndihmuan për të qartësuar hapat e ardhshëm”, shkruan Lajçak.

I continued my visit to meet with @predsednikrs @avucic. We had an honest and open conversation on the way forward, including the need for new local elections with participation of K-Serbs and return to the Dialogue. The meeting and the trip helped to get clarity about next steps pic.twitter.com/2KQIGx88iK

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) July 5, 2023