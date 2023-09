WhatsApp me risi në platformë, shton modalitetin me pamje paralele

WhatsApp po bën disa ndryshime në aplikacionin e saj. Përveç ndryshimeve estetike, të cilat ofrojnë një version minimalist të dizajnit të tij kryesor, në ndërfaqen e tij kanë filluar të ndodhin ndryshime që ndikojnë drejtpërdrejt në përvojën e përdoruesit me bisedat e tyre, duke i ndarë bisedat individuale nga bisedat në grup.

Në këtë kuptim, ditët e fundit është shfaqur një funksion i ri brenda kategorisë “settings”. Ky mjet i ri ka ngjallur interesin e përdoruesit, por edhe injorancën e shumë të tjerëve. Mjeti quhet “pamje paralele” dhe është i disponueshëm vetëm për disa pajisje celulare.

Për të aktivizuar këtë opsion, duhet të shkoni te seksioni “Cilësimet”. Më pas, futni opsionin ‘chats’, kur të jeni brenda, do të shihni butonin ‘pamje krah për krah’. Duhet të keni parasysh se nëse keni një ekran normal, ky funksion i ri nuk mund të shfaqet në një telefon celular, pasi funksionon vetëm me pajisje të palosshme.

Nëse keni një smartphone të palosshëm, do të shihni se kur të aktivizoni këtë opsion, bisedat do të pozicionohen në anën e majtë të ekranit, ndërsa bisedat do të zënë gjysmën tjetër të panelit. Kjo veçori ju lejon të mbani gjurmët e bisedave më të fundit dhe të gozhduara në një pjesë të ekranit, ndërkohë që keni një bisedë të hapur. ‘Pamja krah për krah’ mund të çaktivizohet në çdo kohë duke ndjekur të njëjtat hapa, duke u kthyer në WhatsApp tradicional që ne njohim.