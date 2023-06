Zbulim i pabesueshëm shkencor për unazën e gurëve Stonehenge, kanë shërbyer për…

Një mauzoleum luksoz dhe madhështor. Gjurma e një riti të pashpjegueshëm shërimi. Kalendari i qiellit dhe harta e yjeve. Ka shumë histori që kalojnë nëpër dolmenët e atij që është ndoshta monumenti më i rëndësishëm në Britaninë e Madhe: Stonehenge. E vërteta është se askush nuk e di me siguri se çfarë ishte saktësisht. Kuptimi i atyre unazave prej guri është ende një mister.

Ndoshta deri tani. Teoritë që i japin jetë të shkuarës janë rezultat, në radhë të parë, i hamendjeve dhe paragjykimeve që, hetimet e shterura më vonë, përfundojnë duke shkruar historinë aty ku ka pasur pluhur më parë. Një zbulim i ri mund të nisë të njëjtin proces në monumentin britanik. Shkaku është i thjeshtë dhe i përjetshëm: tingulli.

Kanë qenë disa studime të fundit, të firmosura nga profesori dhe studiuesi i akustikës në Universitetin e Salfordit në Mançester, Trevor Cox, të cilat kanë zbuluar një nga përdorimet që kishte kohë më parë Stonehenge. Ishte një dhomë gjigante jehone. I madh. Ai përforcoi tingujt që prodhoheshin brenda, duke izoluar ata që vinin nga përtej unazave prej guri. Një vepër dinake që mund të ishte përdorur për qëllime mistike, ndoshta e kryer nga një grup i vogël elitar.

Një dekadë punë është rrotulluar rreth kësaj hipoteze për të formuar qasjen aktuale. “Kuptova se ekzistonte një teknikë në akustikë që nuk ishte aplikuar kurrë në vendet parahistorike më parë”, i thotë Cox, BBC-së, duke shpjeguar se si lindi ideja origjinale: “Modelimi akustik në shkallë” ishte llamba në kokën e studiuesit, i cili vazhdoi të kopjonte monumentin, siç dukej katër mijëvjeçarë më parë, në shkallën “1:12”.

Pasi kishte gati ‘modelin’, me të gjithë gurët e shpërndarë dhe të lyer, e vuri në jetë projektin. “Gjithçka është një e dymbëdhjetë e madhësisë në jetën reale, dhe kjo do të thotë që ne duhet të testojmë 12 herë më shpesh”, shpjegon ai; teksa shton çelësin për arritjen e një suksesi të tillë zëri: “Duhet të marrësh të gjithë altoparlantët dhe mikrofonat që punojnë në ato diapazon frekuencash dhe ato nuk janë zakonisht të disponueshme”,

Dhe kur arriti të kapte sesi tingulli ndikonte tek guri, ai goditi çelësin tjetër të enigmës britanike: ai kërcen midis vrimave të dolmenit dhe qëndron brenda hapësirës. Nuk del. “Ne e dimë se muzika përmirësohet nga reverb, kështu që menduam se nëse muzika do të luhej, do të tingëllonte pak më e fuqishme dhe më e fortë”, shpjegon. Dhe kësaj i shtohet një pikë tjetër e rëndësishme: drejtimi i zërit. Në një mjedis të hapur, Stonehenge do të bënte një folës që nuk dëgjohej ose kuptohej, të përfundonte duke përforcuar zërin e tij. Si në masë. Brenda po, jashtë jo.

Dhe këtu qëndron çelësi. “Nëse mendojmë për ceremonitë njerëzore, ato zakonisht përfshijnë një lloj tingulli, qoftë muzikë, fjalim apo këndim. Dhe ne e dimë që, nëse do të donin vërtet të dëgjoheshin, njerëzit duhet të ishin brenda rrethit”, përfundon portreti i një investigimi sa origjinal, aq edhe befasues. Mundësia për të ditur me siguri se çfarë këndohej brenda atyre dolmenëve, është po aq e shpejtë sa zëri në arkeologji. Ajo që u dëgjua ndonjëherë aty, duket se humbi në kohë…