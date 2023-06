Zbulimi i astronomëve: Galaktika që gëlltit gjithçka dhe koha kur do shpërthejë Dielli ynë

Profecitë e ndryshme për fundin e botës dhe zbulimet e vazhdueshme të planetëve të rinj, yjeve dhe vrimave të zeza, ushqejnë gjithnjë e më shumë kureshtjen e njerëzimit se si dhe kur mund të ndodhë kjo ngjarje.

Gjëja më e fundit që ka ndodhur ka të bëjë me një yll gjigant që po gllabëron gjithçka në rrugën e tij, duke përfshirë planetët; Gjëja më e rëndësishme në lidhje me këtë zbulim është se ky trup qiellor është jashtëzakonisht vdekjeprurës dhe ndodhet në galaktikën Aquila, e vendosur 12,000 vjet dritë nga Toka. Arsyeja është se, duke u mbaruar pa karburant ose energji, ky yll fillon të shkatërrojë gjithçka në rrugën e tij; zbulimi i tij u konfirmua kur një grup specialistësh zbuluan se ai ishte bërë jashtëzakonisht i ndritshëm në vetëm 10 ditë dhe më pas u zhduk.

Ky zbulim hedh dritë mbi ekspertët se çfarë mund të ndodhë në të ardhmen me Tokën, pasi dielli, kur nuk ka më karburant, mund të ndjekë të njëjtat hapa të këtij superylli dhe të fillojë duke gllabëruar Mërkurin, më pas Venusin dhe më pas Tokën.

Kishalay De, një studiues në Institutin Kavil të MIT për Astrofizikën dhe Kërkimet Hapësinore, vuri në dukje se kjo do të ishte e ardhmja e asaj që do të ndodhte me planetin tonë pas disa milionë vitesh.

“Ne po shikojmë të ardhmen e Tokës. Nëse ndonjë qytetërim tjetër do të na shikonte nga 10,000 vite dritë larg teksa dielli gëlltiti Tokën, ata do ta shihnin diellin të shkëlqejë papritur ndërsa nxirrte një material, pastaj formonte pluhur rreth tij, përpara se të kthehej në atë që ishte”, tha ai.

Specialistët kanë treguar se dielli mund të ketë një sjellje të ngjashme me atë të këtij superylli në rreth 5 milionë vjet; në atë kohë, ai do të pushojë së pasuri energji dhe do të jetë 100 herë më i madh se sa është sot. Kur ai hyn në fazën e tij përfundimtare, besohet se do të dëbojë një re gazi dhe pluhuri që do të konsumojë gjithçka në rrugën e saj, duke përfshirë Tokën, përpara se të bëhet një yll xhuxh që do të shkëlqejë për mijëra vjet.

Dyshimet e ekspertëve qëndrojnë në atë që do të ndodhë me bërthamën shkëmbore të Tokës, pasi ata nuk guxojnë të parashikojnë nëse ajo do të pësojë ndonjë transformim kur i nënshtrohet një ngjarjeje të këtyre përmasave.