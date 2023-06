Zbulimi spektakolar i shkencës/ Ylli që po vdes, po shndërrohet në një diamant me madhësi planeti!

Vëzhgimi i qiellit me yje është një nga aktivitetet që na afron të jemi në kontakt me kozmosin. Ne mund të mrekullohemi me ato pika të vogla që ndriçojnë natën, midis të cilave janë të gjitha llojet e trupave qiellorë, duke përfshirë kilonova, që nxjerrin ar dhe platin në hapësirë! Një material i çmuar në tokë, diamanti, mund të ketë gjithashtu vendin e tij në qiell.

Një studim i kryer nga një ekip ndërkombëtar astronomësh dhe i botuar në revistën dixhitale “Arxiv”, siguron që janë zbuluar indikacione se një xhuxh i bardhë po kristalizohet në një diamant, i cili do të kishte madhësinë e një planeti. Ylli, i cili do të ndodhet 104 vjet dritë nga Toka, duket se është i lidhur gravitacionalisht me një sistem yjor të quajtur HD 190412, i cili do ta bënte atë një sistem katërfishi yjor. Vëzhgimet e kryera përmes sondës hapësinore Gaia, që i përket Agjencisë Evropiane të Hapësirës, ​​sugjerojnë se do të ishte thelbi i xhuxhit të bardhë që do të fillonte të shfaqte simptomat e para të kristalizimit.

Studimi, i cili ende nuk është konfirmuar, thotë se ylli i përmendur mund të jetë afërsisht 4.2 miliardë vjet i vjetër dhe se do të fillonte të hynte në një nga fazat e fundit yjore, para se të shpërthejë.

Për t’ju vënë në kontekst, kur një ylli i mbaron karburanti, në këtë rast hidrogjeni, ai bëhet një xhuxh i bardhë që pak nga pak humb nxehtësinë dhe ftohet derisa përfundon duke u kristalizuar. Ky proces është teorizuar se mund të zgjasë pothuajse miliona vjet dhe do të çonte në atë që quhet xhuxh i zi.

Astronomët thonë se 97% e yjeve në galaktikën tonë do të përfundojnë të kristalizuara në një moment, duke përfshirë vetë Diellin. Fati i universit duket se na shtyn të parashikojmë një epokë të errët, ku të vetmet objekte të mbetura janë xhuxhët e zinj dhe vrimat e zeza. Studiuesit që qëndrojnë pas studimit thonë se ky yll i kristalizuar do të na ndihmojë të kuptojmë procesin dhe sa i zakonshëm është ai në univers.