Zbulohet grimca e rrallë, shkencëtarët: Erdhi përtej galaktikës sonë

Zbulimi i një grimce me energji të lartë nga hapësira ka nxitur spekulime në komunitetin shkencor. Grimca, e cila u zbulua gjatë një ngjarjeje me rreze kozmike me energji të lartë, ishte e ngjashme me një incident të ngjashëm në vitin 1991. Ky fakt i jashtëzakonshëm i shtyu studiuesit të studiojnë fenomenin.

Gjetjet do të publikohen në revistën prestigjioze Science. Grimca, e quajtur Amaterasu, sipas perëndeshës japoneze të diellit, është rrezja e dytë kozmike më energjike e vëzhguar ndonjëherë, pas grimcës “Oh- My -God ” e zbuluar tre dekada më parë.

Rrezet kozmike janë grimca me shpejtësi të lartë që kanë origjinën kryesisht nga rajone përtej sistemit tonë diellor, duke përfshirë galaktikat e largëta, sipas NASA-s . Këto janë mbetje të shpërthimeve kozmike dhe fenomeneve të tjera të dhunshme qiellore. Megjithatë, grimca Amaterasu njihet për nivelin e saj të paparë të lartë të energjisë, diçka e rrallë në mesin e ngjarjeve të tilla.

Toshihiro Fujii, një profesor i asociuar në Universitetin Metropolitan të Osakës, shprehu mosbesimin në fillim për zbulimin e një rrezeje kozmike me energji kaq të lartë, duke përmendur studimet e tij që nga fillimi i viteve 1990. Më 27 maj 2021, grimca në fjalë u zbulua në grupin e teleskopëve në Utah, duke përdorur një rrjet prej 507 stacionesh detektorësh të shpërndarë në një sipërfaqe prej rreth 700 kilometra katrorë.

Origjina e grimcave Amaterasu mbetet një mister. Dukej se vinte nga një zbrazëti afër skajit të galaktikës sonë. Paaftësia për të zbuluar një trup qiellor të aftë për të prodhuar një grimcë të tillë vetëm sa e thellon misterin dhe nxit intrigën që rrethon këtë enigmë kozmike.

