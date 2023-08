Zbulohet ngjarja e tmerrshme në Gjermani, burri mbajti gruan të izoluar për 12 vite!

Një grua 53-vjeçare ishte e mbyllur që nga viti 2011, në një apartament në Forbach, jo shumë larg Gjermanisë, në lindje të vendit, e cila u zbulua mëngjesin e sotëm nga policia.

Bashkëshorti i saj 55-vjeçar, i cili ishte me kombësi gjermane u arrestua rreth orës gjashtë të mëngjesit, ku dhe po mbahet në paraburgim. Bashkëshortja e tij është gjetur e zhveshur në një dhomë, qerose, e kequshqyer dhe me fraktura, saktësoi një burim pranë hetimeve.Sipas burimeve policore, gruaja është gjetur e mbajtur në një dhomë të mbyllur me hekura, ku brenda banesës në të cilën jetonte çifti është gjetur edhe një stol torturash.