Zbulohet shkaku i vdekjes së nipit të aktorit Robert de Niro! Akuza e fortë e nënës

Më 2 korrik u nda nga jeta në moshën 19-vjeçare Leandro De Niro, nipi i aktorit Robert De Niro. Drena, nëna e të riut ka bërë një deklaratë përmes rrjeteve sociale, për të njoftuar humbjen e djalit të saj. “Ti ke qenë gëzimi im, zemra ime dhe gjithçka që ka qenë e pastër dhe e vërtetë në jetën time. Nuk di si të jetoj pa ty, por do të përpiqem të eci përpara dhe të përhap dashurinë dhe dritën që më bëre”, ka shkruar ajo në deklaratë.

Siç shpjegohet nga ‘TMZ’, i riu vdiq nga një kombinim vdekjeprurës i drogave të paligjshme, përfshirë fentanilin. Kryeekzaminuesi mjekësor i Nju Jorkut shpjegoi se Leandro vdiq nga një mbidozë aksidentale pas efekteve toksike të fentanilit, bromazolamit, alprazolamit, 7-aminoklonazepamit, ketaminës dhe kokainës.

Policia gjeti një qese kokainë, pako me mbetje, dy pilula blu dhe shtatë tableta drejtkëndëshe që mund të ishin Xanax. Agjentët besojnë se Leandro bleu pilula false të oksikodonit të veshura me fentanil. Gruaja që dyshohet se i ka shitur drogën të riut është arrestuar dhe mund të dënohet me 20 vite burg.

Pas vdekjes së nipit të aktorit, Drena ka shkruar në rrjetet sociale duke siguruar se “dikush i ka shitur pilula fentanyl që e dinin se ishin të përziera dhe gjithsesi i shitën”.