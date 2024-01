Zelensky në Lituani firmos paketën 200 mln euro të ndihmës

Presidenti i Ukrainës ka nisur turneun e tij në vendet baltike me një udhëtim në Lituani, ku ai kërkoi mbështetje për konfliktin e vazhdueshëm me Rusinë.

“Ukraina i ka treguar botës se ushtria e Rusisë mund të ndalet”, tha Presidenti Volodymyr Zelenskyy të mërkurën teksa filloi një vizitë në vendet baltike në kërkim të më shumë ndihme për vendin e tij kundër forcave më të mëdha dhe të furnizuara më mirë të Kremlinit në 22-mujorin.

Duke folur në kryeqytetin e Lituanisë, Vilnius, Zelenskyy tha se Ukraina ende duhet të forcojë mbrojtjen e saj ajrore kundër sulmeve të intensifikuara të raketave dhe dronëve të Rusisë dhe të plotësojë furnizimet e saj me municione, pasi sulmet me rreze të gjatë bëhen tipari kryesor i luftimeve të këtij dimri. Qeveria lituaneze ka konfirmuar një paketë ndihme prej 200 milionë eurosh për Ukrainën.

Zelenskyy do të diskutojë gjithashtu shpresat e Ukrainës për t’u bashkuar me Bashkimin Evropian dhe NATO, si dhe ndërtimin e partneriteteve në prodhimin e dronëve dhe kapacitetet e luftës elektronike. Zelenskyy paralajmëroi për qëllimet e presidentit rus Putin dhe tha se ai nuk do ta ndalojë luftën duke pretenduar se ka ndërmend të “pushtojë plotësisht” Ukrainën.

“Ai nuk do të ndalet. Ai dëshiron të na pushtojë plotësisht. Dhe kjo pasiguri ndonjëherë e partnerëve tanë për mbështetjen financiare dhe ushtarake vetëm i jep forcë dhe kurajo Federatës Ruse. Kjo është arsyeja pse nuk duhet të ketë vonesa”, tha ukrainasi.

Zelenskyy falënderoi Lituaninë për ndihmën e saj ushtarake dhe vullnetin e mirë në luftën e deritanishme.

“Ne e dimë se sa e lodhshme është kjo luftë e gjatë dhe ne jemi të interesuar për fitoren e plotë të Ukrainës në të sa më shpejt të jetë e mundur”, u tha gazetarëve presidenti lituanez Gitanas Nauseda. Vendet e vogla janë ndër mbështetësit më të vendosur politikë, financiarë dhe ushtarakë të Ukrainës, disa në Baltik shqetësohen se ato mund të jenë objektivi i ardhshëm i Moskës.

Ata i kanë shtyrë aleatët e tjerë perëndimorë të Kievit të ofrojnë armë gjithnjë e më të sofistikuara që nga pushtimi i plotë i Rusisë në shkurt 2022.

“Vendet demokratike kanë bërë shumë për të ndihmuar Ukrainën, por ne duhet të bëjmë më shumë së bashku në mënyrë që Ukraina të fitojë dhe agresori të humbasë”, tha presidenti i Estonisë Alar Karis në një deklaratë.

p.c. / dita