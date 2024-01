Zelensky, postim në X, falënderon Shqipërinë

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, me anë të një postimi në rrjetin social “X” bën me dije se ka folur me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama dhe e ka falënderuar atë për qëndrimin e mbajtur për agresionin rus ndaj ukrainasve.

Ai gjithashtu tregon se Shqipëria ka marrë pjesë në takimin e katërt të Formulës së Paqes në Davos.

Zelensky thekson se mbështetet në pjesëmarrjen aktive të partnerëve, ku bën pjesë edhe vendi ynë.

“Kam folur me kryeministrin Edi Rama për ta falënderuar për qëndrimin e vendosur të Shqipërisë ndaj agresionit rus ndaj Ukrainës dhe mbështetjen për vendin tonë, si dhe mbështetjen e mbrojtjes dhe politike

Shqipëria mori pjesë në takimin e katërt të Formulës së Paqes në Davos. Detyra jonë aktuale është të përgatitemi për Samitin Global të Paqes dhe ne mbështetemi në pjesëmarrjen aktive të partnerëve tanë, përfshirë Shqipërinë.

Ne diskutuam gjithashtu mënyrat për të thelluar dialogun Ukrainë-Ballkan dhe për të avancuar bashkëpunimin tonë me karakter mbrojtës. Theksova gjithashtu rëndësinë e vazhdimit dhe zgjerimit të programeve të trajnimit të ushtarëve ukrainas me pjesëmarrjen e Shqipërisë”, shprehet Zelensky.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2024