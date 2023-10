Zgjedhjet në 2024\ A do të kërkojë Putin një tjetër mandat 6-vjeçar? 

Presidenti rus Vladimir Putin së shpejti mund të njoftojë se do të marrë pjesë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024, raportoi të martën gazeta Kommersant, duke i hapur rrugën shefit të Kremlinit për të qëndruar në pushtet deri në vitin 2030.

Si pjesë e një konference në muajin nëntor, zyrtarët dyshojnë se Putin mund të njoftojë se do të marrë pjesë në zgjedhjet e muajit mars të vitit të ardhshëm, raportoi Kommersant, duke cituar burime të paidentifikuara pranë administratës presidenciale, shkruan dailymail.

Putin, të cilit iu dorëzua presidenca nga Boris Yeltsin në ditën e fundit të vitit 1999, ka qenë lider për më gjatë se çdo sundimtar tjetër rus që nga Josef Stalin, duke mposhtur edhe mandatin 18-vjeçar të Leonid Brezhnev.

Presidenti rus mbush 71 vjeç më 7 tetor.

Ndërsa shumë diplomatë, spiunë dhe zyrtarë kanë thënë se presin që Putini të qëndrojë në pushtet për gjithë jetën, nuk ka ende ndonjë konfirmim të planeve të tij për të kandiduar në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024.

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha muajin e kaluar se nëse Putin vendos të kandidojë, atëherë askush nuk do të jetë në gjendje të konkurrojë me të.

Ndërsa Putini mund të mos përballet me konkurrencë për vota, ish-spiuni i KGB-së përballet me sfidat më serioze me të cilat është përballur çdo shef i Kremlinit që kur Mikhail Gorbachev u përball me Bashkimin Sovjetik të shkatërruar gati katër dekada më parë.

Lufta në Ukrainë ka shkaktuar konfrontimin më të madh me Perëndimin që nga kriza e raketave Kubane e vitit 1962 dhe tronditja më e madhe e jashtme për ekonominë ruse në dekada. Putin u përball me një rebelim të dështuar nga mercenari më i fuqishëm rus, Yevgeny Prigozhin, në muajin qershor.

p.k\dita