Zgjedhjet në Kukës, socialistët caktojnë kandidatin e tyre

Albert Halilaj është kandidati me të cilin socialistët synojnë të marrin sërish drejtimin e bashkisë së Kukësit.

Ndërkohë, demokratët ende nuk kanë zgjedhur më kë do të garojnë. Këtë të diel, do të mbahen primaret, pasi Rithemelimi i drejtuar nga Sali Berisha ka propozuar 10 kandidatura.

Zgjedhjet e reja do të zhvillohen në 24 shtator, pasi ish-kryebashkiaku i Kukësit, Safet Gjici u arrestua para disa javësh me kërkesë të SPAK, pasi ai ishte vënë nën hetim në momentin e publikimit të një videoje intime të tij me një vajzë në ambientet e zyrës në bashki.

Gjici dyshohet se po kryente korrupsion me një tender dhe pas verifikimeve në bashkinë e Kukësit. Pas publikimit të videos, Safet Gjici dha dorëheqjen nga detyra duke thënë se ishte pre e një kurthi dhe se ishte treguar mendjelehtë ndërsa kishte patur një lidhje intime me vajzën që u shfaq në video.

Safet Gjici sapo kishte fituar zgjedhjet lokale më 14 maj dhe priste që të rimerrte zyrtarisht detyrën në krye të bashkisë. Pas shkarkimit nga detyra vendin e tij e ka zënë nënkryetari Granit Gjana.