“Zgjedhorja”, ndërpritet mbledhja e komisionit, Gjiknuri: Kriza e opozitës nuk do bllokojë reformën

Është ndërprerë mbledhja e komisionit për Reformën Zgjedhore.

Bashkëkryetari i Komisionit është larguar nga mbledhja, pas pushtimit që deputetë të Foltores i bënë sallës, ku pritej të mbahej kjo mbledhje.

Në një prononcim të shkurtër për mediat ndërsa largohej nga sallë, Gjiknuri u shpreh i vendosur se kriza e opozitës, nuk do e pengojë reformën zgjedhore, nuk dha një përgjigje konkrete nëse edhe për këtë mbledhjet do të kalojnë online, siç është vepruar me komisionet e tjera.

“Kriza e opozitës nuk do bllokojë reformën. Edhe Alibeaj sic duket nuk e kanë lejuar të vijë për shkak të akteve vandale. Çdo gjë do njoftohet në kohën e duhur, reforma do ecë përpara”, u shpreh Gjiknuri.

j.l./ dita