Zv.ministri i Brendshëm: Asnjë nga strukturat e Policisë së Shtetit nuk do jetë e përjashtuar nga rritja e pagave

Zëvendës ministri i Brendshëm Besfort Lamallari ka dhënë më shumë detaje sot në studion e Klan News sa i takon rritjes së pagave në sektorin e policisë. Në intervistë për gazetarin Besard Jacaj, Lamallari tha se pavarësisht kategorive prioritare, asnjë strukturë e Policisë së Shtetit nuk do të mbetet jashtë rritjes së pagave të parashikuar në buxhetin e 2024-ës.

“Gjithmonë kemi pasur shtresëzim, janë identifikuar kategoritë më prioritare, sipas gradave apo strukturave. Unë përmenda dhe fluksin gjatë sezonit turistik, dinamikat kundër kriminalitetit apo lufta kundër kanabisit. Të marra të gjitha sëbashku, evidentojnë dhe ato kategori që janë prioritare këtë vit. Vitin e ardhshëm do identifikojmë dhe struktura të tjera. Asnjë nga strukturat e Policisë së Shtetit nuk do të mbetet i përjashtuar nga rritja e pagave e anoncuar më herët nga qeveria shqiptare, ku në fokus janë dhe Forcat e Armatosura apo uniformat e bardha. Është një rritje që vazhdon në tërësi për të gjithë administratën publike, edhe për nëpunësit e thjeshtë të shërbimit civil. Jemi të vendosur që paga mesatare gjatë 2024 të shkojë 900 Euro.”

Sipas zv.ministrit, shumë punonjës policie janë vlerësuar për punën e tyre me paga mujore shtesë.

“Ditën e djeshme ishim të fokusuar te përmirësimi i kushteve dhe shprehjen e një mirënjohjeje për punonjës të niveleve të ndryshme. Kanë rrezikuar dhe jetën për të garantuar zbatimin e ligjit, por ka pasur dhe stimuj material. Duke përfshirë 1311 shpërblime materiale, paga mujore shtesë të dhëna për punonjës si vlerësim për punën e mirë, një falenderim për punën e mirë, qoftë ato të Patrullës së Përgjithshme, të Operacionales, Shqiponjat…Pra, kushdo që ka shërbyer me devotshmëri.”

Ai u ndal dhe te plani i qeverisë për efektivët që e kanë banesën larg vendit të shërbimit, apo ata të cilët sapo kanë krijuar një familje.

“Në 2024-ën kemi një rritje për strukturat e posaçme, në fokus janë ata që janë në terren dhe janë në përballje të drejtëpërdrejtë si me krimin apo që mbartin një ngarkesë të shtuar në kuptim të turizmit, strukturat e kufirit, të rendit, pra ata të linjës së parë. Kjo rritje do vazhdojë në vijim dhe duhet parë e lidhur ngushtë me një tjetër element që ne kemi prezantuar, të trajtimit me vendbanim, banesa për punonjësit e policisë, ku në fokus janë ata që e kanë vendin e punës larg shtëpisë së tyre dhe kategoria e dytë janë familjet e reja të policëve. Një efektiv që sapo ka krijuar një familje, u jepet mundësia nga shteti që të marrin kredi për shtëpi me interes 0. Në total 900 të pastrehë efektivë që janë evidentuar nga analizat tona. Kjo ecën paralelisht me rritjen e pagave”.

p.c. / dita