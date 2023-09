Zyrtare/ Polonia shkarkon trajnerin Santos

Pikërisht, kjo e fundit rezultoi fatale për menaxherin portugez. “Përzgjedhja e trajnerit të ri tashmë është prioritet për bordin e PZPN-së, ndaj së shpejti do t’ju informojmë se kur do të bëhet prezantimi i trajnerit të ri”, shkruhet në njoftimin zyrtar të PZPN-së.Në eleminatoret e Euro 2024 bardhekuqtë fituan gjashtë pikë dhe janë në vendin e katërt në grupin E. Kampi dhe ndeshjet e radhës stërvitore – me Ishujt Faroe në Thorshavn dhe Moldavinë në Varshavë – i presin polakët më 12 dhe 15 tetor.

Nëse nuk avancojnë në turneun e vitit të ardhshëm në Gjermani, falë marrjes së një prej dy vendeve të para në grup, ata me siguri do të luajnë në play-off, në të cilin do të kualifikohen për shkak të pozicionit të tyre të lartë në edicionin e fundit të Ligës së Kombeve.

Santos është ish-trajneri, ndër të tjera, i FC Porto, AEK Athinës, Panathinaikos Athinës, Sporting Lisbonës, Benfica Lisbonës dhe PAOK Selanik. Ai drejtoi gjithashtu kombëtaren greke dhe portugeze, me të cilat fitoi Kampionatin Evropian 2016 dhe Ligën e Kombeve 2018/2019.