10+ ushqime që ndihmojnë në rritjen e shëndetshme të flokëve

Gjenetika, mosha, stresi dhe dieta janë disa faktorë që përcaktojnë rritjen e flokëve. Shpesh është e vështirë të ndryshosh disa nga “fajtorët” në këtë listë, por të paktën ju mund të zgjidhni ushqimet që konsumoni dhe që cilësohen si ndër më të mirat për rritjen e flokëve.

“Proteina, ushqimet me bazë bimore, zarzavate, yndyra të shëndetshme, arrat dhe avokado, të gjitha këto janë të vlefshme për shëndetin e organeve, përfshirë edhe flokët,” thotë Mona Gohara, pedagoge në Yale School of Medicine. Na lejoni t’ju prezantojmë me ushqimet më të mira, të mbushura me gjithçka që ju nevojitet për flokë të shëndetshme dhe të bukura.

#1 Salmoni

#2 Frutat e thata

#3 Vezët

#4 Fasulet, thjerrëzat dhe bizelet

#5 Spinaqi

#6 Patatet e ëmbla

#7 Avokadot

#8 Farat (chia, luledielli, të zeza etj)

#9 Kosi

#10 Specat

#11 Midhjet

p.c. / dita