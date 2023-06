Parashikimi i “nostradamusit” kinez, për katastrofën e radhës të njerëzimit

Një tjetër nga ata që cilësohen apo quhen ‘Nostradamus’ nga vendi lindor. Quhet Liu Bowen dhe është kinez, teksa i atribuohet as më shumë e as më pak se ka parashikuar Covid-in.

“Nëse pyet se kur do të vijë murtaja, (katastrofa e radhës), unë do të thosha në dimër rreth shtatorit dhe tetorit (…) Njeriu shqetësohet se kufomat do të mbeten pa mbikëqyrje / dhe dikush shqetësohet për vështirësinë për të shkuar nga viti i derrit në vitin e miu”, shpjegoi ai. Ajo që e bën vërtet të besueshëm këtë parashikim është pjesa e dytë e profecisë.

“Dikush shqetësohet për fatkeqësinë që fillon në Huguang (një rajon kinez që përfshin edhe Wuhan) / më pas u përhap në të gjitha provincat në Kinë”.

Në Azi ekziston një traditë e madhe në botën e futurologjisë dhe tregimit të fatit. Të dy Fu Chau Fa dhe Liu Bowen janë dy shembuj të qartë të një praktike që është zhvilluar në Kinë për shekuj me radhë.